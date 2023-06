Da Pesaro a Perugia per aiutare gli animali selvatici amputati e feriti dai cacciatori: Jack Lucchetti in pista con una raccolta fondi

Gli angeli esistono. E a volte hanno i capelli lunghi e corrono in moto. Il primo Moto Club Animalista d’Italia, con il pesarese Jack Lucchetti in sella, è tornato in Umbria, cuore dell’Italia, in aiuto di tanti animali in difficoltà e di Silvia, il loro straordinario Angelo Custode. Non esiste tregua, non esiste riposo: al Centro Recupero Fauna Selvatica - La Nostra Arca di Città di Castello, l’infaticabile Silvia Chiritescu dedica ogni momento della propria esistenza alla cura ed alla salvezza di creature in estrema difficoltà.

Racing Team Animalista, Giacomo Lucchetti lancia il crowdfunding

L'altro angelo: Silvia

La sua forza, tenacia, dedizione sono impressionanti anche a fronte del dolore di cuccioli di capriolo mutilati dalle trebbiatrici, della sofferenza di agnellini seviziati, di piccoli di rapace impallinati e molto altro (purtroppo).

L'emergenza

Jack Lucchetti racconta: «Silvia affronta tutto ciò quotidianamente intervenendo con profonda sapienza ed infinito amore; una ragazza meravigliosa a cui Juliet ed io abbiamo consegnato un piccolissimo aiuto anche per i suoi oltre 100 mici...».

L’attuale livello d’emergenza al centro è altissimo. Oltre a cibo e medicinali servono nuovi recinti, casette e molto altro. L'obbiettivo sarà tornare entro metà luglio con un importante e consistente carico di aiuti. In occasione di Round 4 di 2T Italian GP infatti (in programma il 9 luglio sul Circuito di Varano de Melegari) Jack Lucchetti & Juliet organizzeranno una determinante raccolta alimentare all’interno del paddock. Per info: info@cuoriincorsa.it