ESARO Nello splendido scenario di Villa Miralfiore è stato presentato il nuovo progetto di crowdfunding di Giacomo Lucchetti, il noto pilota motociclistico che da anni ha sposato la causa animalista, fondando il team di Cuori in corsa, per il primo, e unico, Racing team animalista.



«Sono cresciuto tra le moto e gli animali, quasi un destino segnato fin da piccolo, - esordisce Giacomo - fin da quando correvo con le minimoto». Nel 2016, subito dopo il sisma che colpì le Marche, Lucchetti si era attivato per le missioni di soccorso agli animali e, da allora, ne ha all’attivo oltre 50. «È sicuramente un grande impegno, ma lo faccio col cuore: gran parte del budget va nell’acquisto del cibo. Ma vi assicuro che esistono realtà drammatiche, con migliaia di cani pronti a donare un amore infinito. Ogni volta che mi allontano da questi posti, mi rimangono impressi i loro occhi, dietro le sbarre dei rifugi. Per questo non riesco a concepire chi “compra” un animale. “La vita non si compra. Si adotta”».

Lo slogan



Ed è infatti quest’ultimo lo slogan simbolo del suo impegno, sia nell’aiuto che nel sostenere battaglie contro chi maltratta gli animali: «Sono da poco stato a Lecce, per manifestare contro l’ennesima crudeltà: un cane trascinato per chilometri con un’auto, solo perché aveva assalito due galline. Gli animali sono la mia ragione di vita, non li mangio e non me ne vesto», conferma, orgoglioso anche di vestire una tuta realizzata con fibre composite, brevettata dalla Virus Power, che escludono l’utilizzo della pelle e un casco “speciale” fornito dalla Ber Racing Europe di Modena. È stato molto bello poter coinvolgere anche coloro che frequentano gli ambienti motociclistici, ma ora Giacomo ha bisogno di aiuto: il suo “mitico” furgone, guidato per anni a fianco della sua amata Juliet (una meticcia trovata in uno dei suoi tanti viaggi) è quasi al capolinea e, per portare avanti la sua missione ha bisogno di creare una struttura adeguata.



«Vorrei acquistare un furgone nuovo e uno stand per dare visibilità al nostro progetto anche all’interno dei centri commerciali e in varie situazioni pubbliche. Vorrei che questa struttura potesse lavorare 365 giorni l’anno, anche con persone che mi aiutano». Il budget richiesto è di 67mila euro e ci sono 40 giorni per raccogliere tale cifra: si tratta di un primo importante step, per consentire a Lucchetti di fare tanti altri viaggi di soccorso. Il count down di inizio avverrà in piazza del Popolo, mercoledì alle ore 13. Tutte le info sono già disponibili sul sito di Cuori in Corsa.