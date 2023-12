MONTEGRANARO - Un altro step di crescita per Fessura. Oggi prenderà il via la seconda campagna di equity crowdfunding dell’azienda. L’obiettivo è quello di raccogliere 1,6 milioni euro e prevede la possibilità di partecipazione degli investitori con una quota minima di 500 euro. Le risorse finanziarie che arriveranno verranno impiegate per accelerare la crescita dell’azienda facendo leva sui propri asset e per consolidare il mercato europeo, oltre ad espandere quelli negli Stati Uniti e in Asia. La campagna di raccolta fondi online verrà lanciata su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding.

Cosa era successo nel 2021



Con la prima campagna del 2021, Fessura aveva raccolto oltre 1,5 milioni di euro. I risultati di questa spinta sono arrivati subito perché nel 2022 il fatturato è cresciuto dell’80% rispetto al 2021 arrivando a 3,4 milioni di euro del fatturato nel 2022 e un ebitda (margine operativo lordo) del 13%. Il 2023 si chiuderà con un fatturato di oltre 4,55 milioni di euro. «Fessura è un’azienda di sneaker all’avanguardia nella quale moda, design e funzionalità si uniscono alle nuove tecnologie dando vita a calzature moderne, performanti e sostenibili. Unirsi a Fessura significa entrare a far parte di un progetto di moda funzionale vero e unico per un’azienda italiana», commenta Andrea Vecchiola, ceo e fondatore del marchio (2013) insieme ai fratelli Giorgio e Marco. La società dichiara di aver venduto oltre 350 mila paia di scarpe nel mondo. Dispone di 3 brevetti, marchi registrati in oltre 50 paesi e vanta collaborazioni con brand globali come Pepsi, Fiat e Twinset. Ed è stata selezionata dal programma Elite di Borsa Italiana.

Da Montegranaro a Hong Kong



Oltre al quartier generale di Montegranaro, dove nascono le idee, Fessura è presente a Hong Kong con una società controllata, in Cina con l’ufficio operativo e con una seconda società controllata a San Marino. «In questi anni ci siamo concentrati sul consolidamento degli asset aziendali come il prodotto, il modello operativo, la supply chain e la brand identity dimostrando di avere un business scalabile e replicabile nei mercati internazionali anche grazie alla forte connotazione innovativa del prodotto» osserva Vecchiola.