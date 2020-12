Aperitivo-addio, stangati 4 clienti beccati al tavolo: multato il barista

URBINO - Proseguono con intensità i controlli delle forze dell’ordine. Nel fine settimana il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Urbino, coordinato dal dirigente Simone Pineschi, ha effettuato servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto delle ordinanze comunali e alla verifica degli accessi nel comune ducale con accertamenti documentali.

LEGGI ANCHE:

Devastante incendio nella notte in un residence a Rimini: morta una donna di 37 anni

Alle risultanze sono emerse alcune irregolarità: in particolare 4 persone sono state trovate fuori dalle proprie abitazioni dopo le ore 22. Un’ altra persona è stata sanzionata per l’inosservanza del regolamento comunale del divieto di consumo di sostanze alcoliche all’esterno, nella zona del Centro Storico.



Non finisce qua. Nella giornata di lunedì sono proseguiti i servizi di controllo di cui sopra finalizzati sempre al rispetto delle disposizioni per il contrasto alla pandemia da covid 19. Sono stati effettuati nell’arco della giornata, sempre come attività svolta dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, numerosi controlli rilevando e contestando anche numerose infrazioni. Al Centro Commerciale Santa Lucia, nel pomeriggio, due sedicenni sono stati sanzionati per il mancato uso della mascherina. In centro, invece, 4 avventori e il gestore di un locale sono stati sanzionati per aver consumato aperitivo e cibo sui tavoli esterni del locale. Le verifiche si sono poi concentrate sulla zona di Fermignano dove tre persone sono state sanzionate in quanto si trovavano fuori dopo le 22. Tali servizi non si fermeranno solo per i giorni festivi e prefestivi ma continueranno anche per i prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA