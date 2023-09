Grande spettacolo degli aquiloni alle Cesane, trionfa la contrada Hong Kong. Incanta il mondo magico di Mont Disney

URBINO - Una domenica baciata dal sole per la 68° festa dell’aquilone che ha visto alzare il trofeo la contrada di Hong Kong che non si aggiudicava il premio dal 2007. Quarta vittoria per la contrada che veste di giallo, che torna a casa con una lunga lista di premi essendosi aggiudicata anche il premio Giovanni Pascoli e il premio per l’aquilone più piccolo.

La cometa d’oro

Al miglior giovane aquilonista dell’anno, Gioele Pesare del Duomo, a miss cometa, Giorgia Bastianelli di Lavagine e a Fabrizio Ovarelli, miglior aquilonista dell’anno di Piansevero proclamati sabato pomeriggio in fortezza Albornoz si sono aggiunti i premi per il miglior aquilone di bellezza tridimensionale, vinto dalla De Lorean del film “Ritorno al futuro” di Mazzaferro, contrada che ha vinto anche l’aquilone d’oro, per la migliore cometa in tessuto dipinto dai giovani e giovanissimi della contrada sul tema “libertà e legalità” organizzato per la prima volta in collaborazione con il Rotary club di Urbino per trasmettere ed educare su questi valori fin da ragazzi .

Il miglior aquilone artistico piano se l’è aggiudicato il Monte con la riproduzione della vetrata dell’orto botanico di Urbino che ha danzato nel cielo grazie al capo contrada Alberto Crinelli. Sono stati sanciti Piansevero il vincitore del premio per l’aquilone più grande e Valbona per l’aquilone tecnico. La contrada più organizzata veste il color verde di Lavagine. Un vento che andava e veniva non ha reso semplici alcuni lanci al parco dell’aquilone in Cesana ma nessuna delle dieci contrade si è risparmiata a suon di carta, canne e colla.

Il ricordo degli scomparsi

La contrada di Lavagine ha ricordato Giovanni Bischi e Michele Bianchini, contradaioli venuti a mancare quest’anno, con degli aquiloni piani e con i due tridimensionali. Un momento emozionante, sentito non solo dai contradaioli in maglia verde. Grande successo per la contrada del Monte con la creatività ispirat a alla Walt Disney che ha portato nel magico mondo dell ’aquilone Mont Disney, animato dai contradaioli che hanno vestito i panni di molti personaggi dei più celebri cartoni animati della storia.

Il giovane Francesco Donnanno di Piansevero ha regalato emozioni, commuovendosi nel momento del volo delle fatiche di intere nottate, vedendo volare l’aquilone piano a tema Pacman fatto per la sua contrada.

Dopo aver dato chilometri e chilometri di filo alle centinaia di aquiloni in Cesana, tutti i contradaioli si sono riuniti nella tradizionale cena in piazza Rinascimento, a cura di Erdis, con il sottofondo degli Stranivari per l’atteso momento delle premiazioni. Un grande lavoro di squadra tra giovani leve e vecchie glorie di ogni colore per regalare ai tantissimi presenti un cielo magico, giornate di tradizione e divertimento animate dalle voci degli speaker ufficiali della manifestazione Luca Bastinaelli, Bianca Maria Berardi e Giuseppe Biancalana.

Non mancano le polemiche