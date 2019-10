Spettacolare irruzione nella casa accerchiata: preso il ricercato per droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Era latitante da un anno: presso con una spettacolare irruzione in casa il ricercato per droga. I carabinieri della Compagnia di Fano hanno tratto in arresto in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, A.S., tunisino, classe ’91, responsabile di detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti del tipo hashish ed eroina.I fatti risalgono all’ottobre del 2018 quando il tunisino venne sottoposto a controllo dai carabinieri di Senigallia presso una sala slot del luogo unitamente alla compagna. Il controllo sul posto sortiva esito negativo, ma il giovane, presa coscienza dell’intenzione dei militari di dar corso ad una perquisizione domiciliare, si dava a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. La successiva perquisizione domiciliare permise di sequestrare oltre 7.000 euro in contanti, nonchè 50 grammi circa di eroina e alcune dosi di hashish; la donna venne quindi arrestata e a carico del tunisino venne subito emesso mandato di cattura. Da quel momento il giovane si rendeva di fatto irreperibile, non facendo mai più rientro presso il domicilio di Senigallia e facendo perdere definitivamente le proprie tracce.La capillarità dell’Arma sul territorio ed in particolare la proficua attività informativa e il controllo attento del territorio posti in essere quotidianamente dai carabinieri della Stazione di Terre Roveresche hanno permesso di localizzare qualche giorno fa il giovane in un’abitazione di Piagge. Alcuni servizi di osservazione svolti nella serata di ieri hanno confermato la certezza della sua presenza nello stabile. Nella notte il blitz presso l’abitazione anche con l’ausilio di personale in borghese dell’Aliquota Operativa di Fano: i militari, dopo aver circondato l’edificio e fatto irruzione nell’appartamento, sorprendevano il giovane ancora nel sonno, impedendogli di fatto qualsiasi tentativo di fuga.