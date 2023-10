TERRE ROVERESCHE - Un violento incendio ha distrutto completamente un grande casolare in ristrutturazione ecologica, vale a dire nel pieno rispetto dell’isolamento con materiali naturali, in località Rialdone al confine tra Terre Roveresche e Mondavio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio anche per l’edificio non è abitato. I proprietari dello stabile non risiedono in zona. I danni sono ingenti. Le fiamme sono divampate per causa in corso di accertamento nel tardo pomeriggio dell’altro giorno. Ieri fino a tarda ora una squadra dei vigili del fuoco era ancora in azione per mettere in sicurezza l’intera area visto che il fumo era ancora ben visibile, dopo ver lavorato per tutta la notte. L’incendio, da quanto è riuscito a capire chi si è portato sul posto è partito dall’intercapedine, di paglia, tra il tetto e il solaio dello stabile.

Non si esclude, per quanto sia solo un’ipotesi, che fosse in corso la saldatura sul tetto di fogli isolanti con l’ausilio della fiamma ossidrica. Le squadre provenienti dalla centrale dei vigili del fuoco di Pesaro sono arrivate sul posto con quattro autobotti, tre mezzi di appoggio coordinati dal funzionario VF. Il problema maggiore è stato quello dell’approvvigionamento idrico il che ha richiesto l’impiego massiccio di mezzi per far fronte alla situazione d’emergenza. Ancora una volta i vigili del fuoco hanno agito con grande professionalità facendo fronte ad una realtà non certo logisticamente facile da gestire. Purtroppo ciò che rimane del grande casolare è ben poco.