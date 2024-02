CASTELPLANIO È giallo sulla morte di Andreea Rabciuc, sono ancora molti i dubbi da sciogliere sul ritrovamento di resti umani all’interno del casolare in via d’Adamo 26 a Castelplanio. La Procura ora cerca risposte in chi, dopo la scomparsa di Andreea, si è addentrato in quel casolare: un vigili del Fuoco e un volontario della Protezione civile che il 16 marzo 2022 partecipando alle ricerche vi hanno fatto il loro ingresso. Fu proprio lo stesso proprietario del casale a chiedere un sopralluogo nell’edificio dopo che, due giorni dopo la scomparsa, aveva notato la finestra sul retro rotta.

Il video

«Quel giorno entrammo nel casolare – racconta Daniele, volontario della Protezione civile – ma non vedemmo niente né percepimmo odori rilevanti». I due ieri hanno preso parte al nuovo sopralluogo. Ma non sono gli unici testimoni ascoltati della Procura. Il 1° aprile 2022, qualcun altro si addentrò nella casa colonica: uno youtuber, intento a documentare la scomparsa di Andreea. «Se lo scheletro è stato ritrovato su quei 5 gradini di cemento armato, quel giorno non c’era - ci dice -. Non sono salito sul soppalco, ma mi riesce difficile pensare che quella stanza così fatiscente possa reggere il peso di un corpo». Il corpo potrebbe essere stato allora nel solaio e rinvenuto a seguito del cedimento. Lo youtuber, però, non è stato convocato al sopralluogo di ieri.