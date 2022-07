PORTO SANT'ELPIDIO - Clandestini nel casolare abbandonato con allacci abusivi a luce e gas: denunciati ed espulsi. È accaduto a Porto Sant’Elpidio, durante una campagna di controllo dei casolari da parte dei Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi di Porto San Giorgio e Pedaso e alla Polizia locale.

In un edificio via Abruzzi, sottoposto a curatela fallimentare per una procedura esecutiva immobiliare del tribunale di fermo, gli uomini dell’arma ed i colleghi della polizia locale sorpreso tre giovani algerini, uno dei quali gia’ con qualche precedente di polizia, che bivaccavano in quell’edificio abusivamente e, per farlo, avevano anche realizzato collegamenti illeciti alla rete elettrica ed a contatori dell’acqua. Dai successivi controlli alla questura di Fermo è emerso che tutti e tre gli algerini erano inottemperanti ad un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di fermo nel marzo scorso. I tre cittadini extracomuntari sono stati denuncciati a piede libero, sia per il reato di furto aggravato in concorso, sia per l'inosservanza del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Nei loro confronti, ovviamente, è stato emesso, e notificato, un nuovo provvedimento di espulsione con intimazione a provvedervi entro sette giorni dalla notifica.