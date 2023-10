Ancona, alcol ai minorenni, il locale è recidivo: chiuso per 25 giorni, rischia di perdere la licenza

ANCONA - Alcol ai minorenni, di nuovo: il locale del centro di Ancona, recidivo, ora rischia grosso. Il questore di Ancona ha infatti deciso la chiusura per 25 giorni, ma il rischio non così remoto è la perdita definitiva della licenza.

Lo scorso fine settimana la Polizia amministrativa della Questura, insieme all'ufficio commercio della Polizia Locale, ha effettuato una serie di controlli constatando che alcuni pubblici esercizi, senza verificare i documenti di identità dei giovani avventori, somministravano super alcolici a minorenni.

Il Questore Capocasa, dopo la doverosa istruttoria, ha deciso di emettere un provvedimento di chiusura temporanea per un esercizio del centro cittadino della durata di 25 giorni. Il locale in questione è stato già chiuso per le stesse motivazioni circa un anno fa. Ora il titolare rischia la revoca definitiva della licenza di somministrazione che potrebbe essere emessa dal Sindaco, su proposta vincolante di Questore e Prefetto.