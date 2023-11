Telefona ai carabinieri e minaccia di farla finita: uno la rassicura, gli altri trovano l'auto e la soccorrono

TERRE ROVERESCHE - Telefona ai carabinieri e minaccia di farla finita: mentre uno la rassicura, gli altri escono a rintracciare l'auto e la soccorrono.

Era quasi mezzanotte di alcuni giorni fa, quando l’operatore in turno della Centrale Operativa di Fano riceveva una telefonata da parte di una ragazza di 23 anni, la quale riferiva di trovarsi a bordo della sua autovettura, in località Piagge del Comune di Terre Roveresche, nei pressi del locale cimitero, e di volerla fare finita. Il militare riusciva telefonicamente a creare con lei un rapporto empatico, rivolgendole parole di conforto e invitandola ad esporre i motivi del suo gesto. Le rassicuranti parole del Carabiniere riuscivano convincere la giovane ragazza a desistere dalle sue intenzioni. Contestualmente, l’operatore allertava una pattuglia in servizio di controllo del territorio che, in pochi minuti, la raggiungeva prestandole soccorso e richiedendo l’intervento dei sanitari 118 per le cure del caso.