Ancona, cade in casa e non riesce a rialzarsi: 97enne salvata dopo una notte da incubo

ANCONA – E' caduta in casa e non è più riuscita a rialzarsi. Ha trascorso tutta la notte stesa sul pavimento, immobilizzata, da sola. Sono stati i familiari, preoccupati perché stamattina non rispondeva al telefono, a dare l'allarme al 112. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno aperto la porta, consentendo al 118, intervenuto con l'automedica e la Croce Rossa di Ancona, e ai carabinieri di entrare nell'appartamento di via Gigli. L'anziana è stata trovata a terra, dolorante ma cosciente, in lieve stato di ipotermia: è stata accompagnata all'ospedale di Torrette per ricevere tutte le cure del caso. Non è grave, per fortuna.