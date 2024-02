ROSORA - Lutto ad Angeli di Rosora, dove una giovane mamma è morta a 48 anni stroncata da un male. Morena Lucarini si è spenta ieri notte dopo una brutta malattia. La diagnosi era arrivata quasi dieci anni fa, poi il tumore si è ripresentato in forma più aggressiva e per lei non c’è stato nulla da fare. Morena era una donna molto riservata, il suo sorriso dolce velato da leggera timidezza era in grado di infondere speranza in quanti incrociavano la sua strada.

Lascia la figlia Elisa, il marito Tommaso, la mamma Giuliana, la sorella Fiorella, la suocera, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. Le sue amiche la ricordano come una vera leonessa, lei che tanto adorava tingere i capelli di rosso, il suo colore preferito. «Una combattente, una donna forte e coraggiosa – raccontano – ha lottato a lungo e con determinazione contro la malattia e anche quando negli ultimi tempi la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, lei non ha mai smesso di sperare. Per se stessa, per sua figlia Elisa, il suo raggio di sole, che non voleva lasciare». Morena amava trascorrere il suo tempo in famiglia, alla quale ha dedicato tutta la sua vita. Lo scorso giugno aveva festeggiato 20 anni di matrimonio e tanti altri avrebbe voluto trascorrerne a accanto a Tommaso, suo marito. In paese tutti la ricordano con grande stima e affetto, piena di amici com’era. «Addio – le scrivono – ora sei libera da ogni dolore. Vola leggera vicino al tuo amato papà». Tantissimi i messaggi di vicinanza per la figlioletta Elisa, 17 anni appena compiuti. Sarà possibile rendere omaggio alla cara Morena a partire da questa mattina, alla casa funeraria Bondoni. Il funerale avrà luogo domani alle 15.30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Rosora.