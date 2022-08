Escursionista cade e si infortuna sul monte Vettore: l'eliambulanza la recupera con il verricello

ASCOLI - Un'escursionista è caduta e si è infortunata mentre camminava lungo un percorso sul monte Vettore, in località Sasso Spaccato a Montemonaco. Per la donna, una 70enne che ha riportato un forte trauma alla schiena, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi: in particolare sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'eliambulanza Icaro 02. Vista la zona impervia l'escursionista è stata recuperata con il verricello e trasportata all'ospedale regionale di Ancona per accertamenti.

Escursionista cade e si infortuna sul Vettore

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi ed è stato anche allertato un operatore della stazione di Ascoli Piceno del Soccorso alpino e speleologico Marche, chiamato per coadiuvare le operazioni di soccorso della sfortunata donna caduta mentre faceva un'escursione in località Sasso Spaccato. L’operatore che si trovava in zona, è arrivato tempestivamente sul luogo dell’incidente ed ha fornito supporto al tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico e all’équipe medica, presente a bordo delle elicottero, nelle operazioni di stabilizzazione e verricellaggio della paziente che non è in gravi condizioni. Sul posto presenti anche i Vigili del fuoco.