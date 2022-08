Montefalcone Appennino, l'ex vigile del fuoco Luciano Mercuri muore a 72 anni schiacciato dal suo trattore

MONTEFALCONE - Tragico infortunio sul lavoro a Montefalcone Appennino dove un uomo di 72 anni è morto, schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato. La vittima è Luciano Mercuri, ex vigile del fuoco ora in pensione

L'allarme è scattato nella serata di ieri quando i familiari, non vedendolo ritornare, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Sulle sue tracce subito si sono mossi anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Mercuri è stato ritrovato in contrada Faveto, dove infatti doveva essere impegnato nella lavorazione di un terreno. Purtroppo però per una fatalità durante una delle manovre il pesante mezzo si è ribaltato e l'ex vigile del fuoco è finito sotto rimanendo schiacciato.

L'uomo aveva lasciato casa dal mattino recandosi nel terreno di sua proprietà per l'attività che più gli piaceva a contatto con la terra e la natura dopo essere andato in meritata pensione in tanti anni al servizio della sicurezza degli altri.

Impegnativo il lavoro dei colleghi vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e poter permettere l'intervento dei sanitari sul corpo di Mercuri. Purtroppo però ormai non c'era più nulla da fare. La salma dell’ex vigile del fuoco si trova ora all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto.