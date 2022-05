Paura nella notte per un incendio nella palazzina di tre piani: donna bloccata salvata con l'autoscala

FALCONARA - Paura nella notte per un incendio che si è sviluppato in una palazzina di tre piani in via Vittorio Bottego 8 a Falconara, dove abitano sei famiglie. L’allarme è scattato intorno alle 3, quando i condomini sono stati svegliati dal fumo che si era sprigionato a causa di un cortocircuito nei contatori elettrici all’ultimo piano. Tutti i residenti sono riusciti a fuggire dall’ingresso principale, tranne una signora che abita al terzo piano, proprio vicino ai quadri elettrici a fuoco. Il vano scale era invaso dal fumo e la donna non riusciva a scendere. I vigili del fuoco sono riusciti a farla uscire dalla finestra attraverso un’autoscala e la signora è stata messa in salvo, mentre l’incendio veniva spento prima che si propagasse. Sul posto anche i carabinieri e il 118, ma nessuno è rimasto intossicato.

