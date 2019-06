Colpi di carabina contro un gatto: «Non è un caso isolato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - E’ scattata una sorta di mobilitazione generale a Terre Roveresche. Chi si “diverte” a sparare sui gatti con tanto di carabina? Il racconto di Claudio Brunetti lascia allibiti: «Sabato mattina ho trovato il mio gatto dolorante. colpi di carabinL’ho portato dal veterinario. Alla bestiola qualcuno aveva sparato con una carabina. Il proiettile è penetrato vicino alla testa, è rimbalzato contro le ossa della spalla, é passato nelle costole e si è fermato vicino alle reni. Di male in peggio perché all’altezza delle scapole aveva un altro proiettile, vicino alla colonna vertebrale. Un colpo da far risalire a qualche mese addietro e che non aveva provocato nell’animale alterazioni di alcun genere. La conclusione è una sola, c’è qualcuno che spara ai gatti per abitudine».