Dal terrazzo spara con la carabina e colpisce un operaio di colore

di Vittorino Bernardi

CASSOLA - Sparatoria nel primo pomeriggio di ieri davanti al municipio di Cassola, nel vicentino. Per esplosioni pericolose e lesioni aggravate i carabinieri della compagna di Bassano hanno denunciato in stato di libertà, disoccupato residente in paese. L’uomo, dal terrazzo di casa, ha sparato un colpo di carabina contro unÈ successo, verso le 13 di ieri, il 33enne L.M.D.C., originario di Capo Verde e residente a Isola Vicentina, operaio dipendente di una ditta di impianti elettrici con sede a Vicenza, si trovava su una pedana mobile,, impegnato a collegare le luminarie davanti al municipio quando ha sentito une subito dopo ha avvertito un violento bruciore alla regione lombare sinistra. Ferito e dolorante, l'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale San Bassiano per gli accertamenti e le cure. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo un’attenta ricostruzione dell’episodio hanno ipotizzato che il colpo potesse esseredi via Martiri del Grappa.Nell’ispezione dello stabile i militari, coordinati dalhanno rinvenuto su un terrazzo condominiale alcuni pallini in piombo per arma ad aria compressa. Durante la perquisizione dell'appartamento del 40enne, apparso molto agitato, hanno trovato e sequestrato una, di colore nero: un'arma a libera vendita, utilizzata per ferire l'operaio che ha riportato una lesione sulla regione lombare con prognosi di 7 giorni. Denunciato per esplosioni pericolose e lesioni aggravate il 40ennela sua azione.