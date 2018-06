Acquista una carabina al supermercato online Rintracciato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tocca anche Jesi la maxi indagine che in ambito nazionale ha portato a sgominare un vasto traffico di armi online. A Jesi i poliziotti della Squadra mobile di Ancona diretti dal vicequestore Carlo Pinto, e del commissariato locale hanno perquisito l’abitazione di un 40enne, nel corso della quale hanno trovato una carabina (Hatsan Mod Torpedo 150 Sniper, con mirino ottico di precisione). Gli investigatori hanno appurato che l’arma era priva dei requisiti di legge perché di potenza superiore a quella prevista dalla legge italiana, e per questo era classificata come clandestina. Per i poliziotti il quarantenne jesino, titolare di una ditta del settore elettrico che è stato denunciato, ha anche violato il Testo Unico sulle armi che ne vieta in modo categorico l’acquisto per corrispondenza. La Squadra Mobile della Questura di Ancona in questo modo è stata coinvolta nell’operazione «Lethal Weapon», coordinata dal Servizio Centrale Operativo (Sco) della polizia e dalla Procura della Repubblica di Enna.