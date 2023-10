FANO - Drammatico infortunio sul lavoro, ieri poco prima delle 16, nella Tecno Collaudi in via Einaudi a Bellocchi di Fano. Un operario dell’impresa, fanese di 50 anni, ha riportato traumi di estrema gravità al braccio sinistro, tali da richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il mezzo del servizio Icaro ha quindi provveduto al trasporto del ferito agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, dove era previsto che il lavoratore sarebbe stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Investito un ragazzino caduto con la bici a Morciola, l'eliambulanza atterra nel campo da calcio

La ricostruzione

Nella prima serata di ieri gli ispettori in servizio alla medicina del lavoro erano ancora impegnati nella ricostruzione dell’infortunio, avvenuto mentre il cinquantenne stava operando a un impianto per la ricarica delle bombole a gas, una delle attività svolte dall’impresa fanese.

Stando agli accertamenti iniziali uno dei contenitori si sarebbe rotto all’improvviso e i frammenti (oppure un violentissimo spostamento d’aria) avrebbero investito il lavoratore, scaraventandolo a terra e provocando lesioni di estrema severità.

In una frazione di secondo si è dunque consumato un altro dramma in ambiente di lavoro. Insieme con il personale del servizio fanese per la prevenzione e per la sicurezza negli ambienti del lavoro sono inoltre intervenuti gli agenti del commissariato locale, una squadra dei vigili del fuoco, provenienti dalla caserma in via Roma, e un’ambulanza del 118. Il personale medico del mezzo ha stabilizzato le condizioni del ferito, in attesa che arrivasse l’eliambulanza di Icaro per il soccorso di massima urgenza.

L’azienda attiva da 26 anni

Accorso inoltre il personale della polizia locale per prestare la propria collaborazione. Nelle ore successive erano ancora in essere gli accertamenti di legge. In simili casi sono infatti previsti controlli su varia documentazione e sui livelli di sicurezza adottati negli ambienti di lavoro. L’impresa in via Einaudi si occupa di collaudi, manutenzione e parchi bombole a gas per i settori alimentare, medicale, antincendio, tecnico e refrigerante. Il suo sito Internet spiega che l’attività è iniziata nel 1997 e che nel tempo sono state ottenute certificazioni di qualità sia Iso sia Haccp.