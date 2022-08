PESARO Per presentare la domanda telematica sugli sconti Tari, il 75% della tassa rifiuti per chi rientra nei requisiti, è necessario aver pagato la prima rata, considerato che nel documento on-line va inserita la data del pagamento. Ma i bollettini non sono ancora arrivati. Marche Multiservizi, come fanno sapere dal Comune, inizierà la distribuzione nelle case a partire dal 16 agosto. C’è sicuramente tempo per inviare la domanda, considerato che fino al 30 settembre il portale resterà aperto. Ma c’è chi non vuole aspettare tra le famiglie pesaresi. E così negli ultimi giorni si è registrato un notevole afflusso di persone agli sportelli Mms. Cosa fanno? Chiedono l’importo della prima rata Tari, ricevono il bollettino, pagano subito. E così possono presentare la domanda. Più di 40 utenti in un solo giorno. L’agevolazione sulle bollette dei rifiuti è sicuramente un provvedimento molto atteso, per alleggerire le spese delle famiglie pesaresi. Il Fondo anticrisi Tari 2022 quest’anno ha ridotto di tre quarti la tassa per i nuclei con i requisiti richiesti. Il Comune di Pesaro ha stanziato 200.000 euro attraverso un accordo con Marche Multiservizi e al lavoro svolto insieme alle organizzazioni sindacali. Lunedì scorso è stata aperta la pagina telematica sul portale comunale, per accedere alla domanda on-line.

Raffica di telefonate

Tanto interesse, richieste, telefonate in municipio, ma praticamente nessuno aveva potuto presentare l’istanza, in quanto nella domanda bisogna specificare la data di pagamento della prima rata (con scadenza il 16 settembre), per poter ottenere l’esonero delle tre successive (con scadenza il giorno 16 di ogni mese da ottobre a dicembre). Ora diverse famiglie hanno scelto questa formula anticipata, le altre attenderanno i bollettini dopo Ferragosto. L’intervento è volto ad agevolare il pagamento della tassa, con una riduzione del 75%, relativa all’abitazione di residenza, ai nuclei familiari che rientrano nei requisiti economici indicati. La domanda va presentata fino alle ore 13 di venerdì 30 settembre, esclusivamente con modalità telematica, accedendo al sito www.comune.pesaro.it – Servizi On-line del Comune di Pesaro (cliccando Servizi Sociali – Fondo Anticrisi Tari 2022). I richiedenti dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti Tari delle annualità precedenti e di aver saldato la prima rata con scadenza 16 settembre 2022. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all’esaurimento dei fondi.