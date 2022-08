PESARO - Sconti Tari, al via le domande on-line. Raffica di telefonate agli uffici, ma bisogna aver pagato la prima rata. E i bollettini non sono ancora arrivati: «Non preoccupatevi, c’è tutto il tempo necessario, il bando resterà aperto due mesi», rassicura Pandolfi. E’ un provvedimento molto atteso, per alleggerire le spese delle famiglie pesaresi. Parliamo del Fondo anticrisi Tari 2022, che quest’anno ha ridotto del 75% la tassa sui rifiuti per i nuclei con i requisiti richiesti.

L'accordo

Il Comune di Pesaro ha stanziato 200.000 euro attraverso un accordo con Marche Multiservizi e al lavoro svolto insieme alle organizzazioni sindacali. Lunedì mattina è stata aperta la pagina telematica sul portale comunale, per accedere alla domanda on-line. Tanto interesse, richieste, telefonate in municipio, ma praticamente nessuno ha potuto finora presentare l’istanza, come fanno sapere dal settore welfare. Il motivo? Nella domanda bisogna specificare la data di pagamento della prima rata (con scadenza il 16 settembre), per poter ottenere l’esonero delle tre successive (con scadenza il giorno 16 di ogni mese da ottobre a dicembre). Nelle case dei pesaresi, però, non è ancora stato recapitato il plico con i bollettini per il pagamento e di conseguenza la prima rata non può ancora essere pagata. E così, per ora, niente istanza per lo sconto del 75%. L’assessore ai Servizi Sociali Luca Pandolfi spiega: «Abbiamo aperto l’avviso pubblico per il fondo anticrisi Tari 2022. Quest’anno abbiamo deciso di aumentare il sostegno alle famiglie pagando 3 delle 4 rate di chi rientra nei requisiti richiesti, ulteriormente estesi. Tanta l’aspettativa dei pesaresi e numerose le telefonate per informazioni, ricevute già da lunedì mattina. Ci teniamo a ricordare che è necessario pagare il primo bollettino per poter accedere al contributo, quindi invitiamo tutti ad aspettare di ricevere i bollettini. Il bando rimarrà aperto per due mesi, fino a settembre, una scelta fatta per dare tutto il tempo necessario a ricevere il bollettino, pagare la prima rata e fare la domanda».

Agevolazioni sulla tassa

L’intervento è volto ad agevolare il pagamento della tassa, con una riduzione del 75%, relativa all’abitazione di residenza, ai nuclei familiari che rientrano nei requisiti economici indicati: avere un valore Isee non superiore ai 15.000 euro per le famiglie composte da 1-2 componenti; non superiore a 20.000€ per i nuclei composti da 3-4 componenti; non superiore a 22.000 euro per i nuclei composti da 5 e più componenti. La domanda va presentata fino alle ore 13 di venerdì 30 settembre, esclusivamente con modalità telematica, accedendo al sito www.comune.pesaro.it – Servizi On-line del Comune di Pesaro (cliccando Servizi Sociali – Fondo Anticrisi Tari 2022). I richiedenti dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti Tari delle annualità precedenti e di aver saldato la prima rata con scadenza 16 settembre 2022. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all’esaurimento dei fondi; in caso non siano sufficienti a coprire tutto il fabbisogno, si procederà con la formazione della graduatoria sulla base dell’Isee, in ordine crescente, con priorità in caso di parità ai nuclei con più componenti e, in caso di parità, a quelli con il maggior numero di minori con età non superiore a 10 anni (in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio).