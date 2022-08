FANO - La Flaminia ha colpito ancora : la strada si rivela sempre più pericolosa a sostenere il traffico attuale , diventando teatro di incidenti mortali . Ieri, intorno alle 1 3 .15, è avvenuta l’ennesim a tragedia, che è costata la vita a un motociclista che stava percorrendo l ’ex consolare in direzione mare monte, poco dopo la frazione di Rosciano.

La vittima di Lucrezia

Si tratta di Fabrizio Agostini di 43 anni, celibe, conosciuto dagli amici come Bicio, residente a Lucrezia di Cartoceto. Nel primo pomeriggio di ieri stava tornando a casa in sella al suo scooterone TMax quando , giunto all’altezza del nuovo distributore , ha provato a superare una Bmw con all’interno una coppia di tedeschi.

L ’auto però stava svoltando a sinistr a e ha ostruito completamente la strada al motociclista che la stava sorpassando. L’impatto è stato particolarmente violento.

L’urto molto violento

In seguito all’urto l’uomo è volato in aria ed è piombato pesantemente a terra pochi metri più avanti finendo a lato della strada. Lo scooterone , invece, si è arrestato contro la recinzione che delimita la carreggiata. Seri danni ha riportato anche l’autovettura, la cui parte anteriore si è ridotta a un ammasso di lamiera. Purtroppo all’arrivo dei primi soccorritori si è subito constatato che per Fabrizio Agostini non c’era più nulla da fare. Il suo corpo riverso sul terreno è stato pietosamente ricoperto con un lenzuolo bianco, in attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Pesaro per la rimozione della salma.

La prima ambulanza senza medico

Sul posto sono sopraggiunte due autoambulanze, la prima era sprovvista del medico a bordo, per cui è stato richiesto l’intervento di un secondo mezzo medicalizzato. Arrivato sul luogo della tragedia , il medico del 118 ha solamente potuto constatare il decesso de l 43enne . I due turisti tedeschi, pur sotto choc, invece non hanno riportato lesioni che rendessero necessario il trasporto al pronto soccorso. Il conducente della Bmw avrebbe voluto eseguire un’inversione di marcia, perciò intendeva inserirsi in un’area privata per fare manovra.

Sul luogo della tragedia sono intervenute quattro pattuglie della polizia locale di Fano, due hanno provveduto a bloccare il traffico, deviandolo su un percorso alternativo, le altre due hanno compiuto i rilievi di legge per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

«Ora mettete un autovelox»