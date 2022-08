Incidente a Rosciano di Fano, morto Fabrizio Bicio Agostini in sella ad un TMax travolto da un'auto di turisti tedeschi

FANO - Incidente mortale nel primo pomeriggio a Rosciano di Fano. Lo schianto è avvenuto in via Flaminia tra uno scooterone e un'auto, la vittima è un motociclista di 43 anni, Fabrizio "Bicio" Agostini, residente a Lucrezia di Cartoceto.

Il sorpasso

I due veicoli procedevano verso l'interno. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale di Fano, l'auto - una Bmw di una coppia di turisti tedeschi - svoltava a sinistra, mentre lo scooterista, che probabilmente rientrava a casa, si accingeva a superarla.

L'urto violentissimo

Molto violento è stato l'urto contro la parte anteriore dell'autovettura, che è rimasta disintegrata. La moto, un TMax, si è fermata contro la recinzione a lato della strada, l'auto a poco più di un metro, mentre il motocilista è piombato pesantemente a terra pochi metri più avanti sul lato della strada.

Due ambulanze sul posto



Sul posto sono sopraggiunte due autoambulanza, la prima era sprovvista del medico a bordo, per cui è stato richiesto l'intervento di un secondo mezzo medicalizzato. Arrivato sul posto, il medico del 118 ha solamente potuto constatare il decesso dell'uomo, sul quale in seguito è stato steso un pietoso telo bianco in attesa dell'autorizzazione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Pesaro per la rimozione della salma. I due turisti tedeschi, pur sotto choc, non hanno riportato lesioni che rendessero necessario il trasporto al pronto soccorso.



Traffico deviato

Sul luogo della tragedia sono intervenute quattro pattuglie della polizia locale di Fano, due hanno provveduto a bloccare il traffico, deviandolo su un percorso alternativo, le altre due hanno compiuto i rilievi di legge per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.