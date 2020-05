Tragedia all'alba, esce di strada ed è sbalzato fuori all'auto: muore a 45 anni

SERRA SANT'ABBONDIO - Tragedia all'aba questa mattina a Serra Sant'Abbondio, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina in via Colombara, dove un uomo di 45 anni, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri di Pergola, ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada. Uno schianto tremendo che ha sbalzato l'uomo fuori dall'abitacolo senza lasciargli scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli ed i soccorritori del 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.

