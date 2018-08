Muore a 45 anni per un malore nella tenuta agricola: chiesta autopsia

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lo hanno trovato a terra, a pochi passi dalla stalla dove probabilmente aveva lavorato poco prima. Non si muoveva, era privo di sensi. Il suo cuore non batteva già più all’arrivo degli operatori del 118. È morto così, stroncato da un malore improvviso nel terreno dell’azienda dove lavorava Cristinel Postolace, romeno di 45 anni. L’uomo è deceduto giovedì pomeriggio, attorno alle 17.30, in una giornata caratterizzata da caldo e afa torridi.La tragedia è avvenuta in una tenuta agricola di Paterno, dove la vittima lavorava regolarmente per svolgere le mansioni agricole. Sul caso, il pubblico ministero Andrea Laurino ha aperto un fascicolo e per vederci chiaro su quanto avvenuto ha disposto l’autopsia sul corpo del 45enne.