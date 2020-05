Il Coronavirus uccide un'altra persona: è un uomo del pesarese di soli 47 anni/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, un'altra vittima nelle Marche. Si tratta di uomo di Piandimeleto (Pu) di soli 47 anni, con patoligie pregresse. Cala il totale dei morti nelle Marche, perchè, informa il Gores "è in corso una attività di revisione di tutti i casi di attribuzione incerta di decesso, per cui oggi sono stati sottratti al totale 11 morti, che da revisione non risultano classificabili come Covid-19 positivi". Le vittime nelle Marche sono 987.

Nelle Marche sono deceduti 591 uomini e 396 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% di loro aveva malattie pregresse. La provincia di Pesaro è la più colpita con 522 morti, seguita da Ancona con 215, Macerata con 164, Fermo con 65 e Ascoli con 13. Sono le vittime provenienti da fuori regione.

