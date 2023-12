Scontro tra treni sulla Bologna-Rimini: tamponamento tra Frecciarossa e regionale, 17 passeggeri feriti. Disagi sulla linea

Due treni, un Intercity e un regionale, si sono scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna). Al momento, secondo le prime informazioni, ci sono 17 feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Ravenna e da Forlì. La circolazione ferroviaria tra Castelbolognese e Forlì è stata sospesa. «Le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione», scrive Trenitalia in una nota.

Il tamponamento tra Frecciarossa e Intercity

Una sorta di tamponamento quello che è avvenuto intorno alle 20.20 sui binari lunga la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nei pressi di Faenza, nel Ravennate.

Circolazione sospesa

A seguito dell'incidente, come informa il servizio Infomobilità sul sito trenitalia.com, «la circolazione è ancora sospesa tra Forlì e Faenza, in corso l'intervento dei Vigili del fuoco, in attesa dei tecnici e delle forze dell'ordine». In particolare, il treno Freccia rossa 8828 partito da Lecce alle 12.57 che sarebbe dovuto arrivare a Venezia Santa Lucia alle 22.09 è fermo dalle 19.38 nei pressi di Forlì; il treno Freccia rossa 8823 da Milano a Pescara è fermo dalle 20.10 a Faenza; il Freccia rossa 9810 da Pescara a Milano è fermo dalle 20.14 a Rimini; l'intercity 614 da Lecce a Milano è fermo dalle 20.07 a Cesena.