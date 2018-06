Tre alberi si abbattono â€‹sulla superstrada senza motivi apparenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’IPPOLITO - Oltre metà della carreggiata ostruita da rami e tronchi d’albero. E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 14 lungo la Strada statale 73 Bis, un tratto della Fano-Grosseto e più precisamente al chilometro 91+750 località Pian di Rose frazione del comune di S.Ippolito, poca distanza dallo svincolo per lo stesso Sant’Ippolito in direzione monte-mare. Ad ostacolare la viabilità almeno tre alberi che, situati a lato della strada, sono caduti per fortuna in un momento nel quale non stava transitando nessun veicolo. La strada è stata sgomberata dai vigili del fuoco. Resta tuttavia un piccolo giallo il motivo per il quale tre alberi siano caduti contemporaneamente dal momento che il terreno sul quale erano cresciuti risultava perfettamente asciutto e nessuno di essi aveva segni di danneggiamento o altro.