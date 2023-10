SANT’ANGELO IN VADO Inaugurata a Sant’Angelo in Vado la 60esima edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco «Sant’Angelo in Vado ha un rapporto privilegiato con il suo territorio e le sue radici - ha detto il sindaco Stefano Parri- questa sessantesima edizione è la conferma di una tradizione che non demorde, che esalta il lavoro dei volontari e l’impegno degli sponsor».

APPROFONDIMENTI LA STAGIONE DELLA RACCOLTA Tartufo, quanto mi costi? Tremila euro al chilo alla Borsa di Acqualagna



L’emblema



Il primo ha citato Fabio Pedini, recentemente scomparso «che tanto si è adoperato per rendere grande questa manifestazione. Ora Sant’Angelo vuole alzare l’asticella della qualità, diventare emblema di un territorio, e nessun prodotto come il tartufo è più adatto allo scopo. Per l’occasione abbiamo preparato un programma ricco di eventi per tutti i gusti per chi vuole conoscere Sant’Angelo in Vado e le sue eccellenze».

L’assessore regionale Stefano Aguzzi ha sottolineato che «per portare avanti un evento di così elevata importanza servono motivazioni e radicamento sul territorio. Qui a Sant’Angelo in Vado si è arrivati a sessanta edizioni della mostra perché della ricerca del tartufo si è fatta un’ attività economica importante che mantiene viva anche storia, tradizione e cultura. Il territorio dell’interno se non ha radicamento si spopola, occorre dunque valorizzare, mantenere e interpretare in maniera intelligente le bellezze e le ricchezze ambientali, paesaggistiche e culturali che abbiamo. Per questo la Regione è vicina e sostiene queste iniziative che servono anche a raccontare e far conoscere il territorio».

Dopo il taglio del nastro la piazza Umberto I è stata invasa dall’aroma di tartufo con uno spettacolo gastronomico in collaborazione con APCI (Associazione professionale cuochi italiani) e con l’azienda Fabiano Martelli Tartufi che hanno offerto una maxi frittata al tartufo a tutti gli intervenuti. L’esecuzione è stata d’impatto, un vero e proprio show, con una super padella con più di 500 uova e 5 chili di tartufo nero. Successo anche per il “Drive In Cinema al Tartufo” che ha riportato piazza Pio XII in un’atmosfera da Dolce Vita con il recital a cura di Luca Caprara dal titolo “Il Cinema nel piatto - Cibo e Vino nel Cinema”, che il pubblico ha potuto seguire su straordinarie auto d’epoca durante l’assaggio di una ricca degustazione al pregiato tubero.





Oggi il programma entra nel vivo con un focus sull’eccellenza delle Marche e la consegna del premio “Tartufo d’Oro”, da parte del sindaco Stefano Parri a Mauro Uliassi, chef del ristorante “Uliassi”, 3 stelle Michelin.