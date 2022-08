SAN LORENZO IN CAMPO - Un cantiere dietro l’altro, dal capoluogo alle frazioni, per investimenti che ammontano a quasi 4.5 milioni di euro. A fare il punto sui numerosi lavori il sindaco Davide Dellonti: «A parte la pausa per Ferragosto, su tutto il territorio comunale procedono i cantieri. In questo 2022 realizzeremo lavori per circa 4.5 milioni di euro, in parte con fondi di bilancio comunale e con i consistenti finanziamenti ottenuti.

Difficoltà superate

«Nonostante le difficoltà relative agli appalti pubblici, l’opera di riqualificazione di San Lorenzo procede spedita grazie anche ai colleghi di amministrazione e all’ufficio tecnico. Ne andiamo orgogliosi». Iniziati i lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, efficientamento energetico, ristrutturazione della scuola primaria. Un intervento di 1milione 650mila euro. «Per i lavori abbiamo ottenuto un finanziamento di pari importo partecipando a un bando del Miur. Contestualmente è stato eseguito l’adeguamento dei locali dell’ex istituto Volta, per il trasferimento temporaneo delle attività didattiche. L’intervento dovrebbe concludersi a settembre 2023. Restando agli edifici scolastici, stiamo installando la ventilazione meccanica controllata nella scuola dell’infanzia e alla secondaria di primo grado, grazie ai 40mila euro della Regione. Con altri 20mila euro l’intervento sarà eseguito anche nella palestra esistente».

Ripresi i lavori di riqualificazione dell’ex scuola media in piazza Verdi per un importo di oltre 1milione. Il restyling riguarderà anche i borghi: «In via di conclusione i lavori di recupero della ‘torretta’ medievale e di parte delle mura castellane a Montalfoglio. In partenza la riqualificazione del centro storico, per 225mila euro; riguarderà la pavimentazione in pietra di ingresso alla frazione, piazza San Martino e i vicoli limitrofi. Stiamo appaltando inoltre un intervento di 72mila euro che interesserà in particolare un percorso cicloturistico e la realizzazione di aree di sosta». Con il project financing è pronto a partire un altro intervento consistente. «Si tratta di 1milione di euro per l’efficientamento energetico di tutta la pubblicazione illuminazione. I lavori partiranno entro l’anno.



I lavori

Interesseranno scuole, municipio, i cimiteri, palestra, teatro, pista polivalente. Oltre 1000 punti luce verranno sostituiti con quelli a led e riqualificati». Altri investimenti per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico: «Per la strada comunale di via Caprile 50mila euro, 900mila euro per le zone di San Vito e Miralbello». In procinto di approvazione il progetto esecutivo del cimitero del capoluogo per 250mila euro. Altri 50mila euro saranno impiegati per il centro del riuso.