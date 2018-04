L'auto cappotta e finisce nel fossato: due donne ferite, una è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COSTANZO - Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla strada Orcianese a a Santa Croce, alle porte di San Costanzo. Una donna, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo della Volkswagen Beetle che stava guidando con a bordo un'altra passeggera. L'auto si è cappottata ed è finita nel fossato a bordo strada. Ad avere la peggio è stata la passeggera, una signora 87enne. Non sarebbe in pericolo di vita, ma viste l'età e le sue condizioni, gli operatori del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per una rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Lesioni meno serie per la donna alla guida, che è stata comunque portata all'ospedale Santa Croce di Fano.