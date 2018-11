Ingerisce farmaci, muore a 57 anni Trovata sul letto con il biglietto d'addio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALTARA – L’hanno trovata sdraiata sul letto di casa. a fianco un biglietto dove spiegava i motivi del suo gesto. la scena si è presentata così ai soccorritori che ieri pomeriggio sono entrati in una abitazione di Saltara trovando al suo interno stesa sul letto e senza vita una donna di 57 anni. Sono stati i vicini a dare l’allarme perché non la vedevano da giorni e non rispondeva alle telefonate. La donna sarebbe deceduta ingoiando un cocktail di farmaci.