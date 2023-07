PESARO - Una storia d’amore che finisce al Compro Oro. Lui è un 70enne del Pesarese che aveva intrapreso una relazione con una donna del posto, più giovane di lui di qualche anno. Tutto fila liscio tanto che lei si trasferisce a vivere da lui. E ovviamente porta i suoi effetti personali. Ma oltre al vestiario e gli oggetti di uso quotidiano, ha portato anche monili e gioielli di sua proprietà. Tempo qualche settimana ed ecco che gli oggetti di valore spariscono. Non c’è più traccia di nulla. Si trattava di due bracciali in oro giallo da 8 grammi, un anello con pietra preziosa, 2 paia di orecchini, 2 fedi in oro, un ciondolo e 5 pezzi di oro giallo, oggetti a cui la donna era legata ma anche di un certo valore . L’uomo li aveva portati tutti al Compro Oro nell’ottobre del 2021. Il negozio glieli aveva valutati circa 900 euro. La donna però se ne è accorta e ne ha denunciato la scomparsa. Le indagini hanno così portato gli inquirenti dritti al negozio dove lei aveva già scoperta tutta la verità. Il 70enne è finito quindi a processo per appropriazione indebita aggravata dal fatto di aver agito con abuso di coabitazione. Ieri, davanti al giudice monocratico, l’udienza è stata rinviata a ottobre. La storia d’amore è finita anche se i due sono rimasti amici. Tanto che pare che lei voglia ritirare la querela e tutto si chiuderà con un non luogo a procedere. L’uomo è difeso dall’avvocato Alberto Bordoni.