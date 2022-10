ANCONA - Bollette, caro vita, inflazione. Chi non ce la fa più si disfa dei gioielli di famiglia e approfitta del momento favorevole al cambio in cash. Perché da dicembre dell’anno scorso il prezzo dell’oro è schizzato, come bene rifugio di fronte alla crisi, arrivando a toccare punte di 59 euro al grammo. E ora si è assestato sui 55,5. Da qualche mese i Compro Oro hanno visto un incremento, seppure ancora non determinante, di persone che si avvicinano al banco per far stimare catenine, bracciali, anelli.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Bollette, in arrivo un'altra stangata

Insomma, i classici effetti personali che fanno parte di una vita, ma che alcuni ora si vedono costretti a barattare col denaro in contante per far fronte alle difficoltà provocate dall’aumento vertiginoso del costo della vita.



Le difficoltà



La congiuntura è pesante per tutti, tanto che non sono più solo le fasce più fragili della popolazione a ricorrere alla vendita dei propri gioielli per affrontare il costo della vita. «Siamo passati da una clientela di fascia più modesta a quella medio-alta - spiega Massimo Tombari, titolare di Oro & Euro ad Ancona -. Chi prima diceva che l’oro di famiglia non si sarebbe mai dovuto vendere, adesso si trova costretto a farlo». Che poi sia per pagare le super bollette o per provvedere ad altre spese gonfiate dall’inflazione, cambia poco. È il fenomeno a cui si sta assistendo che dà il segnale di quanto cominci a gravare il costo della vita sulle famiglie. «Non si è ancora vista un’escalation, ma si percepisce che il problema stia covando in una fase embrionale - racconta Alessandro Vagni, titolare del negozio Luxury Jewels di Marina di Montemarciano -. È probabile che presto vedremo un’impennata del fenomeno».



Necessità di vendere



Di solito quando si arriva a vendere i preziosi a cui inevitabilmente si è legati da affetti profondi, vuol dire che la necessità di liquidità ha nettamente superato il sentimento. E succede pure che qualcuno si sbottoni e ammetta che il momento di difficoltà sia causato proprio dall’innalzamento del costo della vita. Ormai non è nemmeno raro trovare famiglie senza acqua o senza gas per debiti accumulati da bollette non pagate. «Qualche cliente lo ammette proprio - afferma Cristina Marina, titolare di Oromoney a Senigallia -. Molti spiegano di dover vendere perché ne hanno bisogno impellente e lasciano intendere che tra le cause ci sia la difficoltà a gestire un rialzo dei prezzi così spropositato di tutto ciò che riguarda la vita di tutti i giorni». I titolari dei Compro oro sono tutti d’accordo nel sostenere che si sta andando verso il boom della vendita di gioielli. Tra le parole dette a mezza bocca dai clienti e l’atmosfera che si respira da mesi, la connessione è presto fatta. «Chi vende per bisogno lo si nota - continua Cristina Marina - perché arriva con più oggetti e si preoccupa di farli pesare e stimare tutti, poi in base al prezzo decide di vendere i pezzi che hanno un maggior valore». È la dimostrazione intrinseca che la crisi sta incidendo pesantemente nei bilanci familiari, al punto da spingere le persone a privarsi (per sopravvivere) anche delle fedi nuziali o dei ricordi di una vita.