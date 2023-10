CAGLI - Era così presa dalla ricerca dei funghi sul monte Nerone da non accorgersi di essersi allontanata troppo dal luogo in cui il marito aveva parcheggiato l’auto scomparendo ben presto dalla sua vista, fino a farlo allarmare al punto da spingerlo a chiedere l’intervento dei soccorsi.

Il monte Nerone

E’ successo sul versante della Montagnola, dove la strada scende tortuosa a Cerreto, verso le 14,30 di ieri. Sul posto i vigili del fuoco di Cagli, i carabinieri di Piobbico, l’elicottero dei pompieri di Arezzo e il soccorso alpino di Pesaro. Una vera e propria task force mobilitata quasi per tre ore, finché la donna di 52 anni di Piobbico non è finita nelle lenti di un binocolo del soccorso alpino. Era in un prato e aveva un atteggiamento tranquillo, con un canestro vuoto di prataioli.

Il telefonino nell'auto

Avendo lasciato la donna il telefonino nell’auto, l’allarme è stato dato perché non era stato possibile contattarla per verificare che stesse bene. La signora è risultata in ottima salute. Si era dilungata nella ricerca di funghi perchè il suo raccolto era scarso.

Rientrato l’allarme, è stato notato che mentre saliva in auto la donna redarguiva il marito per essersi impaurito troppo frettolosamente.