FANO - Un incentivo di 500 euro netti a ognuno degli oltre 250 dipendenti Arbo per un totale superiore a 125mila euro. Una strenna significativa per il personale dell’impresa, che ha la propria sede centrale a Fano e che si definisce il principale distributore italiano indipendente di ricambi per caldaie.

La scelta di dirigenti e azionisti

Il livello dirigenziale dell’impresa e gli azionisti hanno dunque colto l’occasione del Natale «per ringraziare in modo concreto» tutte le persone che compongono la squadra Arbo, riconoscendone «l’impegno, la professionalità e la passione» profusi ogni giorno. Qualità che permettono di «raggiungere gli obiettivi di crescita».

In un frangente economico piuttosto complicato, ora caratterizzato soprattutto dalle fibrillazioni dovute al rincaro energetico e dei materiali, si evidenziano però anche esempi che ispirano una visione più ottimistica. Appartiene a quest’ultima categoria il premio che Arbo ha riservato a tutti i dipendenti, secondo un indirizzo seguito da diverse aziende.

L'amministratore delegato Casali

Afferma Giovanni Casali, amministratore delegato dell’impresa: « Arbo è l’espressione tangibile del livello eccezionale di dedizione personale e del lavoro di squadra di tutte le persone che la compongono. Una società leader nel proprio settore, con obiettivi ambiziosi, ma che non perde di vista le fondamenta su cui poggia: le donne e gli uomini di Arbo. L’obiettivo Arbo del futuro è promuovere una cultura aziendale che abbracci ogni ambito della vita quotidiana dei collaboratori, mettendo in relazione il proprio sistema di valori e quello dell’organizzazione. Questo bonus rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un ambiente lavorativo inclusivo e orientato alla valorizzazione di ogni persona che ne fa parte».

Arbo ha attività anche in Spagna e Regno Unito, in Italia opera attraverso una rete di 45 punti vendita e fattura 85 milioni di euro.