FANO - Vandali scatenati nella notte fra ieri e domenica scorsa. Hanno colpito in più punti della città, parcheggione del cimitero urbano, zona della rocca Malatestiana, e si stima che abbiano danneggiato una quindicina di automobili, bucandone e squarciandone gli pneumatici con oggetti appuntiti o affilati, forse coltelli o grossi taglierini oppure punteruoli.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Il Giò Bar di Monte Porzio chiude dopo 13 anni. L'annuncio del titolare: «Insostenibile il caro spese»

Le forze dell’ordine

Si contavano otto episodi soltanto in via della Giustizia, secondo un elenco aggiornato da messaggi sulla pagina Facebook del gruppo La Fano che ci piace o non ci piace. Alcune vittime degli atti vandalici, ancora ignare di quanto fosse accaduto, sono state avvertite dalle forze dell’ordine, perché nella stessa zona erano già stati individuati altri danneggiamenti. In altri casi la brutta sorpresa è stata scoperta nella mattinata di ieri: appena usciti di casa per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola, i proprietari delle automobili le hanno trovate con le gomme a terra, bucate. A volte uno o due pneumatici, ma è anche capitato che a qualcuno siano stati rovinati tutti e quattro.

Azioni gratuite

Appare assai probabile, se non del tutto evidente, che si sia trattato di atti per il semplice gusto di rompere e provocare danni. Sono stati compiuti, in particolare, in una zona del centro storico come la rocca Malatestiana e gli immediati dintorni, dove si sono già verificati episodi di spaccio, aggressione, rissa e vandalismo. Alcuni punti strategici della stessa area sono tenuti sotto controllo da telecamere di video-sorveglianza: le riprese sono risultate utili in occasioni precedenti e non è da escludere che lo siano anche questa volta. Preoccupante il fatto, comunque, che il centro storico di Fano si stia confermando un luogo di scorrerie assortite, soprattutto durante le notti dei fine settimana.

L’assessora Cucchiarini

«La polizia locale – afferma l’assessora comunale Sara Cucchiarini – sta collaborando con le altre forze dell’ordine al lavoro per individuare gli autori dei danneggiamenti». Oltre che ai parcheggi del cimitero urbano e della rocca Malatestiana il raid vandalico ha colpito in via Giulio Cesare e in via Nazario Sauro. Le vittime hanno sporto denuncia sull’accaduto, rivolgendosi al commissariato di Fano e alla stazione dei carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti sul caso. Almeno per il momento le indagini sembrano indirizzate verso giovani turbolenti. Sui social reazioni preoccupate e di sdegno.