L'auto cappotta nel campo: non c'è scampo per il "conte" Sergio Sparagnini

PIOBBICO - Un curvone tra il centro benessere di Frescina e la pizzeria La Caprareccia ad un chilometro da Abbadia di Naro è stato fatale per un automobilista 84enne di Piobbico.La sua Peugeot 206, in direzione Piobbico, prima è andata a sbatere contro il guardrail e poi ha cappottato più volte sulla statale Apecchiese, finendo in un campo. Un fuori strada che non ha lasciato scampo al conducente. A perdere la vita è stato Sergio Sparagnini, per tutti il “conte”. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri poco prime le 18, a pochi chilometri da casa della vittima.