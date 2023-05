Amministrative, l'ex premier Conte (M5s) ad Ancona per Sparapani: «Sostenibilità e Pnrr» al centro

ANCONA - «Noi presentiamo una lista sola: è garanzia di serietà e responsabilità». Così Giuseppe Conte, giunto stamani ad Ancona per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Enrico Sparapani. Il leader penstastellato è arrivato in Piazza Roma intorno a mezzogiorno, accolto da una nutrita folla di supporter che lo hanno acclamato ed applaudito, chiedendo foto o fermandolo per stringergli la mano. Presenti anche diverse delegazioni marchigiane del Movimento, compresa una rappresentanza della comunità dorica del Bangladesh che trova nella lista di Sparapani un proprio candidato, Ahmed Nazmul.

Guarda il video

I punti

Tra i temi affrontati nella sua arringa, durata venti minuti e pronunciata davanti ad un pubblico di fedelissimi assiepati, Conte ha toccato diversi temi, a partire da quello della sostenibilità. «E’ una lista (quella del M5S, ndr) che nasce dalla necessità di amministrare questa comunità nel segno dello sviluppo sostenibile». E ancora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: «in quel progetto di rilancio del Paese c’è il rilancio di Ancona, ci sono soldi anche qui» ha spiegato l’ex premier. Prima delle 13, poi, Giuseppe Conte ha lasciato Ancona per dirigersi verso Teramo, dove nel pomeriggio dovrà tenere un’altro comizio.