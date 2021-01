Lavoro, nuove opportunità per 14 giovani della provincia di Pesaro e Urbino grazie alle Pro Loco

PESARO - Arrivano nuove opportunità lavorative per 14 giovani della provincia di Pesaro e Urbino (fra i 18 e i 28 anni) grazie al bando di selezione promosso dall'Unione Pro Loco Marche. Ad annunciarlo il presidente dell’Unione provinciale delle Pro Loco di Pesaro e Urbino, Damiano Bartocetti che ha voluto fortemente aderire al progetto “Gli Antichi sapori della tradizione: un viaggio nell'enogastronomia marchigiana” che intende selezionare volontari da impiegare in progetti rivolti a programmi di intervento di Servizio civile universale.

“Una grande opportunità che significa anche grande soddisfazione per il territorio provinciale – dichiara il presidente Bartocetti – attraverso un progetto che suggella un lavoro di squadra e che contemporaneamente assegna il giusto valore al lavoro svolto dalle proloco. Ringrazio la responsabile Unpli Marche Servizio Civile, Loredana Caverni per questa importante occasione di lavoro che si traduce in un'esperienza di collaborazione con le proloco, riferimento fondamentale per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio, che saranno oggetto del progetto di lavoro”.

