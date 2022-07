PESARO - Paura questa mattina in via Del Novecento nella zona della Celletta per un principio di incendio all'interno della farmacia. Stando a quanto si è potuto apprendere avrebbe preso fuoco un frigo che conteneva medicinali e altri prodotti che per le loro caratteristiche devono essere conservati a basse temperature.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco che ha subito provveduto a sedare il fuoco mentre dalla farmacia erano usciti sia il personale addetto che i clienti. Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia locale che ha provveduto a chiudere l'accesso a via Del Novecento per motivi di sicurezza. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.