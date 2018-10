In trasferta per comprare l'eroina: arrestato sulla via del ritorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Era stato a Rimini per rifornirsi di droga, precisamente eroina. Ma gli agenti della squadra mobile gli stavano addosso e lo hanno intercettato sulla statale 16 proprio mentre rientrava dalla città romagnola l’altra sera. Il protagonista è un 42enne pesarese già noto alle forze dell’ordine con precedenti specifici per droga.Gli agenti della squadra mobile lo hanno fermato e controllato. Così dopo una perquisizione dell’uomo e del veicolo sono spuntati fuori 11 grammi di eroina. Un quantitativo che gli inquirenti pensano fosse destinato allo spaccio e che dunque avrebbe rifornito alcuni assuntori nel pesarese. Così i poliziotti hanno arrestato il 42enne per detenzione ai fini di spaccio. Ieri mattina in tribunale a Pesaro la convalida dell’arresto con la direttissima di fronte al gip. L’uomo si è difeso sostenendo che la droga era per uso personale ed ha patteggiato 8 mesi di reclusione. Ma l’indagine è tutt’altro che chiusa perché gli uomini della squadra mobile stanno cercando di risalire ai canali di approvvigionamento.