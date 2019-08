Si è spento Eliseo Mattiacci: ​addio allo scultore dell'arte povera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Pesaro e il mondo dell'arte in lacrime per Eliseo Mattiacci. Mattiacci è stato uno tra i grandi protagonisti dell'arte contemporanea, uno dei pionieri dell'avanguardia italiana della fine degli anni Sessanta, artefice della sperimentazione e del rinnovamento in scultura, ispirato inventore di iconografie cosmologiche e di nuove relazioni spaziali e concettuali tra arte e natura, tra uomo e ambiente.Eliseo Mattiacci è morto la scorsa notte a Fossombrone all'età di 78 anni. I funerali si terranno mercoledì 28 agosto, alle ore 16,30, nel Duomo di Cagli, la città dov'era nato il 13 novembre 1940 e dove aveva mosso i suoi primi passi artistici. Le sue opere sono esposte nei maggiori musei del mondo e in numerose collezioni, tra cui la Galleria Nazionale d'Arte moderna di Roma, la Kunstforum Stadtische Galerie di Monaco di Baviera, il Museo Capodimonte di Napoli, l'Istituto italiano di cultura di Parigi, la Fondazione Prada di Milano, il Museion di Bolzano, la Fattoria di Celle - Collezione Gori a Pistoia, l'Istituto italiano di cultura di Los Angeles e Toronto e il Mart - Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. L'ultima imponente mostra antologica dedicata a Mattiacci, dal titolo «Gong», si è svolta dal 2 giugno 2018 al 14 ottobre 2018 al Forte Belvedere di Firenze.