L'ultimo scatto di Sandro Riga: nelle sue foto i volti delle Cento Torri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È morto all’età di 79 anni all’ospedale di Giulianova dove era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione a seguito di un malore (era in vacanza a Villa Rosa) Sandro Riga uno dei più affermati fotografi della città, memoria storica delle cento torri.Da giovanissimo, negli anni Sessanta, assieme al fratello Mimì, aveva aperto uno studio fotografico in via Cairoli per poi trasferirsi in piazza e infine in corso Mazzini. Potere contare sui servizi fotografici dei fratelli Riga era anche una questione di status, per l’indubbia capacità e professionalità dei due fratelli. Ma a Sandro Riga, il gusto, il mestiere e la professionalità non sono venuti meno nemmeno dopo il pensionamento.Alla moglie Lella e alle figlie Barbara e Silvia sono pervenuti centinaia di attestati di cordoglio. I funerali di Sandro Riga saranno celebrati questo pomeriggio alle 16 nella cattedrale basilica.