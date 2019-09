Schianto contro un autocarro in A14: Alessandro muore nell'Audi a 37 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Violentissimo scontro tra la sua Audi A3 ed un autocarro sull'A14. E’ così che Alessandro Berloni, 37 anni figlio della famiglia Berloni del gruppo Fox Petroli, azienda storica per il rifornimento di carburante, ha perso la vita in un incidente in Autostrada.Una dinamica ancora da accertare: l’impatto violento fra l’Audi A3 di Alessandro e l’autocarro è avvenuto intorno alle 12 di ieri all’altezza del chilometro 151 fra Cattolica e Pesaro. Alla riapertura del gruppo Mariani -Fox Petroli di via Fermo, si respirava ieri pomeriggio un’aria carica di mestizia.