Ruba l'auto al turista e chiede 1.600 euro di riscatto: arrestato

di Luigi Benelli

PESARO - Ruba l’auto a un turista e gli chiede il riscatto. Senegalese arrestato per tentata estorsione e spaccio di eroina. E’ successo tutto nella mattinata di domenica, tra il centro e il mare a Pesaro. La telefonata d’allarme arriva da un turista di 57 anni che ha allertato i carabinieri dopo che un 28enne senegalese, gli si è avvicinato chiedendogli 1600 euro per poter riavere la sua auto.Il mezzo era stato rubato e secondo il senegalese solo il riscatto in denaro avrebbe permesso al turista di riaverla. Ma l’uomo non ci sta, così ha chiamato i carabinieri spiegando quanto successo.