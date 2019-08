Rovinosa caduta sulla Panoramica: ciclista batte la testa e muore sul colpo

++++SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO++++

PESARO - Tragedia sulla Panoramica del San Bartolo: ciclista muore dopo una rovinosa caduta. E' successo intoRno alle 11,30 nel tratto di strada tra Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo.Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, ma purtroppo per il ciclista non c'era nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nella caduta, in seguito alla quale avrebbe battuto la testa sull'asfalto. Sul posto la polizia municipale, la stradale ed i carabinieri. Ancona la dinamica non è chiara, ma l'ipotesi più accreditata è che non siano state coinvolti altri mezzi: il ciclista sarebbe caduto autonomamente, forse per un malore.