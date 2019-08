Schianto scooter-bicicletta: ciclista grave soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Incidente ieri mattina a Fanano basso: coinvolti un ciclista e uno scooterista. Nell’impatto è rimasto seriamente ferito l’uomo in sella alla bicicletta mentre il motociclista si è rialzato illeso. Ancora da definire la dinamica dell’incidente i cui rilievi sono affidata alla polizia municipale di Gabicce Mare.L’incidente è accaduto intorno alle 10.30 lungo la provinciale Strada della Romagna. Nello schianto infatti il ciclista ha perso conoscenza e i medici a bordo dell’ambulanza hanno preferito allertare l’elisoccorso. L’eliambulanza è decollata da Ancona atterrando in un’area nei pressi del ristorante “Giò pizza e cucina” sempre in Strada della Romagna e ha trasportato il ferito all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. L’uomo è stato ricoverato .