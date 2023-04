PESARO - «Una decisione, quella di chiudere da lunedì il bivio per Fiorenzuola di Focara nel tratto che dalle Siligate porta al centro della frazione è stata condivisa con il territorio». Così risponde telefonicamente il geometra Carmine Piccirillo, responsabile unico del procedimento e di fatto stoppando sul nascere eventuali perplessità e conseguenti disagi o polemiche, che dalla prossima settimana si troveranno ad affrontare, residenti e altre attività proprio nel centro di Focara.

La verifica

Sopralluogo ieri mattina dei tecnici Anas per prendere visione dello spazio su cui innestare il grande cerchio della rotatoria. «Dal 17 il tratto sarà completamente sbarrato da blocchi di cemento per impedire il traffico veicolare». L’ordinanza che prevede percorsi di viabilità alternativa in direzione Pesaro e Gabicce, è stata firmata ieri dal responsabile di zona per il Dipartimento di Ancona, Paolo Testaguzza. Bocciata la prima ipotesi di modifica alla viabilità messa sul piatto da Anas. Patto Comune e Quartiere San Bartolo per velocizzare invece i tempi di consegna di un’opera strutturale, la prima di messa in sicurezza di questo tratto di Statale 16 e attesa da vent’anni. La decisione: nei giorni scorsi, si è tenuto l’incontro fra presidente e vice del sesto quartiere e gli assessori a Mobilità e Lavori Pubblici, Pozzi e Belloni .

«Quello che ne è scaturito è stato un compromesso per così dire ponderato - prosegue il tecnico Anas - sulle prima Anas ha avanzato l’idea di un senso unico alternato regolato da semaforo, e che avrebbe interessato quel tratto a cavallo fra l’incrocio e la salita delle Siligate. Il quartiere ha però optato in concerto con i tecnici comunali per la deviazione completa di tutto il traffico, residenti inclusi. A mio avviso resta comunque la meno peggio se così si può affermare fra le due proposte. Se fosse invece passata l’alternativa di un senso alternato il cantiere piuttosto che avere la durata di 40 giorni avrebbe richiesto tre mesi di lavori. Salvo inconvenienti o modifiche alla tabella di marcia, la rotatoria dovrebbe essere aperta e inaugurata per fine maggio . Resta la nostra piena disponibilità e un filo diretto con l’Amministrazione comunale, per cui se nelle prime settimane di chiusura, dovessero insorgere problematiche o istanze , da parte di chi per esempio accede al borgo per lavoro o servizi quali trasporto pubblico, scuolabus e servizi postali, verranno valutate altre soluzioni che permettano di facilitare gli accessi o venire incontro ad esigenze diffuse e casi particolari»

Restano altre questioni sospese per il più ampio progetto di sicurezza e riduzione della velocità in più tratti di Statale 16 fra i centri abitati di Fiorenzuola e Colombarone di cui si sono fatti portavoce Comune e referenti del quartiere e della comunità. Sospesi e rimasti a sole promesse verbali fra Anas e assessorato ai Lavori Pubblici, i mini rondò chiesti dal quartiere e dall’allora presidenza del parco un anno fa, all’altezza dello stabilimento e rivendita Murrina per ridurre la forte velocità di chi proviene da Cattolica in direzione Pesaro.